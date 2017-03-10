سقوط “بروفه”.. آخر المتورطين في الإعتداء على رجل الأمن بكورنيش جدة

المواطن _وليد الفهمي_ جدة

أطاحت الاجهزة الأمنية، بالمطلوبين للأجهزة الامنية في قضية الاعتداء على رجل الأمن بكورنيش جدة.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد، عاطي القرشي، إنه إلحاقاً للتصريح المعلن عن القبض على المطلوب وجدي ناصر علي باصبري “يمني الجنسية”، لتورطه بالمشاركة في الاعتداء الذي تعرض له رجل أمن مساء يوم الثلاثاء الماضي، فقد تم القبض على آخر المتورطين في هذه الجريمة، وهو أكرم عبدالله موسى طاهر الملقب (بروفه) “تشادي الجنسية” والبالغ من العمر 19 سنة.

وأكد القرشي أنه سوف يتم إحالة كافة المتورطين في هذه الجريمة وعددهم 7 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.