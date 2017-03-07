سلحفاة غريبة الأطوار تبتلع 915 عملة معدنية

المواطن – وكالات

في عملية جراحية نادرة وربما الأولى من نوعها عالمياً، استخرج أطباء بيطريون من تايلاند، 915 عملة معدنية من بطن سلحفاة بحرية، ظلت تبتلع العملات التي تلقى في بركتها طلباً للحظ السعيد، مما حد في نهاية المطاف من قدرتها على الحركة.

وتمكن الأطباء من إزالة خمسة كيلوجرامات من العملات والأشياء الأخرى من بطن السلحفاة البحرية، التي تبلغ من العمر 25 عاماً، وأطلق عليها اسم (أومسين) أي “حصالة” باللغة التايلاندية. أما السلحفاة نفسها فتزن 59 كيلوغراماً.

وكانت السلحفاة، التي تعيش في محمية بمدينة سريراتشا في إقليم تشونبوري شرقي العاصمة بانكوك، تجد صعوبة في السباحة بشكل طبيعي بسبب الوزن.

وقال الأطباء البيطريون إنهم يعتقدون أن عملية استخراج العملات، التي استغرقت سبع ساعات، هي أول عملية جراحية من نوعها في العالم.