سواريز يواصل أرقامه الرائعة مع برشلونة

المواطن ـ وكالات



نجح برشلونة في مراده بتسجيل هدف مبكر في باريس سان جيرمان خلال المواجهة التي تجمعهما على ملعب الكامب نو في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح لويس سواريز باب التسجيل مبكراً عبر كرة رأسية بحلول الدقيقة الثانية، لكن اللقطة لم تكن واضحة في البداية كون الكرة اجتازت خط المرمى بقليل.

وتم احتساب الهدف بعد أن تبين بتقنية خط المرمى الجديدة أن الكرة عبرت خط المرمى بشكل كامل.

وسجل سواريز هدف التقدم ل‍برشلونة ليساهم بالهدف رقم 18 له مع فريقه في دوري الأبطال في آخر 15 مباراة، مسجلاً ثلاثة عشر هدفاًً وصانعاً خمسة أهداف.

وفي نفس الوقت بلغ سواريز الهدف السادس والعشرين من أصل 31 خاضها مع برشلونة في دوري الأبطال حيث سجل ثمانية عشر هدفاً وصنع ثمانية أهداف.

ويعتبر هذا الهدف الخامس والستون لسواريز في آخر 64 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات.

يذكر أن برشلونة خسر في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، مما يعني أنه بحاجة لتسجيل 4 أهداف ليعادل النتيجة، أو تسجيل 6 أهداف في حال سجل سان جيرمان هدفًا.