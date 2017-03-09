سوق الأسهم يختتم الأسبوع منخفضًا بـ54 نقطة

المواطن ـ واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الخميس، منخفضًا 54 نقطة ليقفل عند مستوى 6916.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 215 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 107 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 12 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 158 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جبل عمر, والرياض ريت, والمواساة, والأحساء, وأسواق عبدالله العثيم الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات سوليدرتي تكافل, وبروج للتأمين, والصادرات, وسايكو, والطيار, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3% و 4.32% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والرياض ريت, والجزيرة ريت, والطيار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, وينساب, ودار الأركان, الراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 106.15 نقطة ليقفل عند مستوى 5661.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 44 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم تقاسمتها 1400 صفقة.

وكانت أسهم شركة العمران الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الصمعاني, وأبو معطي, وريدان, وبحر العرب, والتطويرية الغذائية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات.

فيما كانت أسهم شركات بحر العرب, وأبو معطي, وباعظيم, وريدان, والعمران, هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات بحر العرب, وأبو معطي, وباعظيم, وريدان, والعمران هي الأكثر نشاطا في القيمة.