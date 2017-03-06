سيف المملكة الذهبي في طريقة لمتحف الشرطة في إندونيسيا

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

قررت إدارة الشرطة في إندونيسيا وضع السيف الذهبي، تذكار المملكة العربية السعودية إلى جاكرتا، في متحفها بالعاصمة الإندونيسية، كنوع من التقدير والتكريم لهدايا المملكة الأخيرة.

وقال العميد ريكوانتو رئيس العلاقات العامة في الجهاز الشرطة بإندونيسيا، إن السيف الممنوح من المملكة العربية السعودية، ممثلة في السفير أسامة بن محمد الشعيبي، إلى إندونيسيا سيتم وضعه في متحف الشرطة لتكريمه.

وأوضح أن كافة المعلومات والمناسبة الخاصة بالهدية التذكارية للرياض، سيتم إطلاع الجهات المعنية بمراقبة الفساد داخل إندونيسيا بها تطبيقا للقانون، وذلك إيذانًا بوضعه في المتحف.

وكان الوفد السعودي المرافق لخادم الحرمين الشريفين في زيارته لإندونيسيا، قد وقع اتفاق للتبادل المعلوماتي والتعاون الأمني مع الشرطة في جاكرتا، ضمن جهود مكافحة الإرهاب بين البلدين.







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