سيلفي سميرة توفيق مع الشريان يفتح باب التعليقات من المغردين

المواطن - الرياض

ردود فعلٍ متباينة تلك التي أثارتها صور سميرة توفيق مع داود الشريان والتي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحظيت صور سميرة توفيق والشريان بنصيب كبير من الجدل عبر موقع “تويتر”، إذ انقسم المغردون ما بين مؤيد لظهور الفنانة والإعلامي معًا، باعتبار أن هذا أمرًا طبيعيًا، وبين متحفظ على طريقة التقاط الصور والأجواء المحيطة بها.

قناة “MBC” كانت هي من أطلق الشرارة بتغريدة تضمنت 4 صور تضم سميرة توفيق في عشاء مع الشريان، وكتبت عليها ” داود الشريان في ضيافة سميرة توفيق”، مع وسم باسم ” الشريان مع سميرة” سرعان ما حلّق في الترند وشهد المئات من التغريدات.

يذكر أن آخر ظهور جمع سميرة توفيق مع الشريان كان في رمضان الماضي، على فضائية “MBC” إذ عبّر الشريان عن إعجابه بفن سميرة توفيق.

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