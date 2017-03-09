شاب يقطع رأس والدته ويلوح به من شرفة منزله

شاب يقطع رأس والدته ويلوح به من شرفة منزله

2017/03/09
الساعة 10:01 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
2750
0
طباعة

المواطن – وكالات

شهدت ولاية كارولاينا الشمالية حادثاً مروعاً بعد إقدام شاب على قطع رأس والدته بسكين والوقوف به بنافذة منزله مستعرضاً وملوحاً به أمام المارة.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض مساء الاثنين الماضي، على الشاب أوليفر فونيس البالغ 18 عاماً على شرفة المنزل الذي وقعت فيه الجريمة، حاملاً رأس والدته في يد والسكين في اليد الأخرى.

وقال كنت ويستيد قائد شرطة منطقة فرانكلين لصحفيين: “عند وصول الشرطة كان يحمل الرأس المقطوع في يده كان المشهد فظيعاً”.

وأوضح أن “السلاح المستخدم يشبه سكين جزار كبيراً. ولا يسعني أن أقول عدد الجروح التي خلفها”، وعثر على جثة الأم يسينيا فونيس داخل المنزل.

 

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

مستشفى عرعر يقدم خدماته لأكثر من 80 ألف مراجع

المواطن – عرعر بلغ عدد مراجعي مستشفى عرعر