شاهد.. أبرز لقطات تُبين مهارة الأسطورة نيمار مع برشلونة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمهارات النجم البرازيلي نيمار، بعد مباراته التاريخية، أمس الأربعاء، أمام باريس سان جرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتحقيقه هدفين وتمريرة حاسمة في الدقائق السبع الأخيرة من عمر المباراة ليفوز فريقه برشلونة.

وقلب نيمار كفة المباراة بتسجيله هدفين في شباك غريم برشلونة في دقائق هي الأصعب 88 و90+1، بالإضافة إلى تمرير كرة حاسمة لزميله الإسباني سيرجي روبرتو سجل منها هدف التأهل (السادس) في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وحصل نيمار أيضاً على ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين من المباراة لفريقه برشلونة سجل منها زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثالث.

وصرح نيمار: “هذه أفضل مباراة خضتها في حياتي.. بدا التأهل صعب المنال، فلعبنا بضغط، سعادة وقدمنا كل شيء للتسجيل”.