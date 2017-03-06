شاهد.. أجواء خلابة في عرعر مع إشراقة الشمس

المواطن – عرعر

بثت هيئة السياحة صباح اليوم، الاثنين، صورة لمدينة عرعر مع إشراقة الشمس الذهبية في ساعات الصباح الأولى.

ويظهر من خلال الصورة روعة وجمال شروق الشمس في المدينة، مع امتزاج شعاعها الذهبي مع نسمات الصباح، والهواء العليل.