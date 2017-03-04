شاهد.. الجالية الفلبينية تنظف كورنيش الخبر

المواطن - سعيد ال هطلاء - الخبر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعدد من افراد الجالية الفلبينية في كورنيش الخبر أمس الجمعة وهم ينظفون شاطئ الواجهة البحرية من جميع النفايات الموجودة في الممشى والمسطحات الخضراء.

وتم جمع عدد كبير من الاكياس حيث ظهر الشاطئ نظيف في فترة وجيزه شارك فيها الافراد من الجالية الفلبينية رجال ونساء، حيث أشاد العديد من المغردين والمتابعين للمقطع، مرحبين بما قامت بِه الجالية.

وتساءل النشطاء “لماذا لا نتعظ منهم ونتعلم درس مهم في حياتنا مثل ما وصى بها ديننا ونبينا في المحافظة على النظافة العامة”؟!