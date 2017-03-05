شاهد بالصور.. أمير منطقة عسير يُدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير:

استقبل أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة صباح الأحد، اللواء صالح بن منسي الحارثي والعميد حزمي بن شلاش السبيعي مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير المكلف، بمناسبة تعيينه مديراً للدفاع المدني بالمنطقة.

ورحب سموه بالسبيعي، متمنياً له التوفيق والسداد في عمله الجديد، منوهاً بجهود مدني عسير ودوره الرائد في حماية الأرواح والممتلكات. كما شكر سمو أمير منطقة عسير اللواء الحارثي على ما بذله من جهود مميزة خلال فترة عمله الماضية.

وفي السياق ذاته، دشن سمو أمير منطقة عسير فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة عسير لهذا العام 1438هــ، تحت شعار ( يد بيد … للوقاية من المخاطر ).

وأعلن سموه انطلاق الفعاليات من مقر إمارة المنطقة، بعد أن اطلع على نماذج من تلك الفعاليات والتي ستنفذ بمختلف محافظات المنطقة، مباركًا انطلاق الفعاليات والمناشط المصاحبة.

وخلال الاستقبال، تسلم سموه تقريرا عن الأعمال الميدانية التي قام بها الدفاع المدني بالمنطقة لمواجهة المخاطر المصاحبة لهطول الأمطار وجريان السيول بالمنطقة خلال الفترة الماضية.

وفي نهاية اللقاء كرم الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز عددًا من الجهات الداعمة والراعية لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

من جهته قدم سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير شكره وتقديره لسمو أمير منطقه عسير على تدشين اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة، وعلى ما يلقاه مدني عسير من دعم وتوجيه من لدن سموه في مختلف المناسبات، مثمنا حرص سموه على إنجاح هذه المناسبة، التي ستساهم بإذن الله في نشر دائرة ثقافة الوعي الوقائي، ونشر مفاهيم السلامة العامة بين شرائح المجتمع كافة.

وأوضح أنَّ “هذه الفعاليات تشمل محاضرات توعوية في العديد من المدارس والمواقع التعليمية، وتوزيع البروشورات والمطويات والكتيبات والأقراص المدمجة، التي تحوي مواد توعوية حول العديد من مفاهيم السلامة، والتعريف بأنواع من المخاطر المختلفة، وكذلك بعض المعارض التوعوية في العديد المواقع الحيوية بمحافظات المنطقة، وتنظيم الزيارات المدرسية المتعددة لها”.

ونوّه مدير الدفاع المدني في منطقة عسير، بأهمية تضافر جهود الجميع للوقاية من المخاطر، وتأصيل مفاهيم السلامة العامة لدى الجميع.