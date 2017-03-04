شاهد بالفيديو.. وداع مهيب لخادم الحرمين في إندونيسيا

المواطن – الرياض

في مشهد مهيب ودع أهالي إندونيسيا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى إندونيسيا ليعيد إلى الأذهان الحفاوة التي استقبل بها قبل أربعة أيام.

واصطف آلاف المواطنين الإندونيسيين على جنبات الطرق لتحية موكب خادم الحرمين الشريفين، الذي كان يسير ببطء وبالقرب من الأهالي لمنحهم أكبر فرصة لتحية خادم الحرمين الشريفين.

وحمل الإندونيسيون أعلام المملكة ولوحوا بها مع التهليل والتكبير والهتاف كلما مر عليهم الموكب الملكي.

وكان خادم الحرمين قد غادر جاكرتا بعد زيارة استغرقت عدة أيام شهد خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدولتين في العديد من القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية وغيرها.