شاهد ترتيب دوري جميل بعد نهاية مباريات اليوم

المواطن ـ محمد سلام

بعد نهاية مباريات اليوم، السبت، في الجولة الـ 20 من دوري جميل للمحترفين، يتصدّر نادي الهلال جدول الترتيب برصيد 47 نقطة ويلعب غدًا مع الاتحاد صاحب المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

وأصبح الأهلي في المركز الثالث بعد تعادله مع الخليج 2 ـ 2، وذلك برصيد 41 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 42 نقطة بعد تعادله السلبي بالأمس أمام الفيصلي.

وانتهت مباراة الشباب أمام مضيفه الفتح بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وافتتح الفتح باب التسجيل عند الدقيقة 31 عن طريق توفيق بوحيمد، الذي أكمل ركلة الجزاء المهدرة والتي نفذها ناثان، وعادل الشباب النتيجة سريعًا عن طريق الصليهم عند الدقيقة 32، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشباب إلى النقطة 27 في المركز الخامس، فيما رفع الفتح رصيده إلى النقطة 16 في المركز الثالث عشر.

وانتصر القادسية على مضيفه التعاون بنتيجة 3 ـ 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة العشرين من دوري جميل للمحترفين.

وافتتح بنو قادس باب التسجيل عن طريق القائد البرازيلي إلتون جوزيه عند الدقيقة 71، وعزز بيسمارك النتيجة عن الدقيقة 73، وختم عبدالمحسن فلاته ثلاثية القادسية عند الدقيقة 84، وقلص التعاون النتيجة عن طريق مدالله العليان، لتنتهي المباراة بفوز القادسية بثلاثة أهداف لهدف.

بهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى النقطة 24 في المركز السابع، فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة 24 في للمركز الثامن .