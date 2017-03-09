شاهد.. حادث مروري بسبب البوري والسرعة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

تداول عدد من مستخدمي برنامج التواصل الاجتماعي، واتساب، مقطع فيديو لحادث مروري، لم يتضح مكانه، وإن كان داخل المملكة أم لا.

وأظهر موثق الفيديو وهو يتحدث من داخل سيارته لسائق المركبة الأخرى وهي من نوع أجرة، حيث قال: “هي اديها رنه”، ليتجاوب سائق الأجرة متهوراً بالضغط على البوري والإسراع، الأمر الذي تسبب في حادث مروري لم يكن بالحسبان.

مصادر “المواطن” أكدت أن الإدارة العامة للمرور، بدأت في تحليل المقطع المتداول، والتحقيق به للإحاطة بأطراف الحادث.

ومن المتوقع أن يعلن عن تفاصيل الحادث في وقت وجيز.