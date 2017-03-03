شاهد.. حادث مروع لشاحنة تطير في الهواء بعد تفاديها فخا نصبته الشرطة لسائقها

شاهد.. حادث مروع لشاحنة تطير في الهواء بعد تفاديها فخا نصبته الشرطة لسائقها

2017/03/03
الساعة 1:48 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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