شاهد.. خادم الحرمين والرئيس الإندونيسي يزرعان 3 أشجار في حديقة القصر

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

يواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جولته الآسيوية الكبرى، بزيارة ثانية محطاتها إندونيسيا، والتي ينظر إليها على أنها زيارة تاريخية، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلدين.

وبحسب موقع “كومباس ناشونال” الناطق بالإندونيسية، فإن الرئيس جوكو ويدودو والملك سلمان اتفقا على أهمية العلاقة والتعاون بين البلدين، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف.

ونشر الموقع صورة لخادم الحرمين الشريفين والرئيس الإندونيسي وهما يزرعان معًا ثلاث أشجار في الحديقة الخاصة بالقصر الرئاسي.

وترمز تلك الأشجار الثلاث إلى مدى التعاون بين البلدين، فضلًا عن العلاقات الطيبة التي تجمع الجانبين، والتي يسعى كلاهما لتوطيدها من خلال الزيارة الرسمية الأولى للملك سلمان إلى إندونيسيا.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل إلى جاكرتا أمس الأربعاء، ضمن جولته الآسيوية، والتي كان قد استهلها بزيارة ماليزيا منذ أيام قليلة.