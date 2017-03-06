2017-03-06 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. دهس طفلة تعبر الطريق ونجاتها بأعجوبة شاهد.. دهس طفلة تعبر الطريق ونجاتها بأعجوبة 2017/03/06 الساعة 8:34 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1575 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. انهيار ثلجي مروع في روسيا تيوب المواطن شاهد.. انهيار ثلجي مروع في روسيا شاهد.. دهس طفلة تعبر الطريق ونجاتها بأعجوبة شاهد.. سيارة تتحول إلى أشلاء من قوة الاصطدام شاهد.. سيارة تطيح براكبي أحصنة على الطريق شاهد.. راكب دراجة ينجو من الموت بأعجوبة غرائب بالفيديو.. مسن في الـ 99 يفوز بسباق للجري كم ساعة يقضيها الإنسان طوال حياته في الأحلام؟ غرق 8 أقاليم روسية خلال 50 عاماً سجن رجل أفقد سيدة وعيها بطائرته بدون طيار! شاهد.. رجل يطعن نفسه حتى يتغيب عن العمل! فيسبوك تكنولوجيا مايكروسوفت تقدم 30 ألف دولار لمن يقدر على هذا! فيس بوك يواجه الأخبار الوهمية بهذه الميزة هذه الدولة تستحوذ على نصف عدد المستخدمين الجدد للإنترنت تحذيرات من عمليات قرصنة تطول “العملات الرقمية” كيف ربحت مدرسة ملايين الدولارات من سناب شات؟ -