شاهد.. دهس طفلة تعبر الطريق ونجاتها بأعجوبة

شاهد.. دهس طفلة تعبر الطريق ونجاتها بأعجوبة

2017/03/06
الساعة 8:34 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1575
0
طباعة

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

شاهد.. انهيار ثلجي مروع في روسيا