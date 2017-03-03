شاهد.. رحالة أسباني يصل مكة مرورا بـ 17 دولة سيرا.. ماهي غايته وكيف نجا من الذئب؟

المواطن - شريف النشمي - الرياض

وصل إسحاق منور الإسباني الجنسية جزائري الأصل الى مكة المكرمة، بعد رحلة استمرت لمدة 6 أشهر سيراً على الأقدام بعد أن قطع أكثر من 8 الاف متر مرورا بـ 17 دولة.

وقال إسحاق في لقاء مع قناة الاخبارية إنه سمى هذه الرحلة “رحلة سلام ” معللاً ذلك أن في أوربا ارتبط مفهوم الارهاب بالإسلام وهذا محزن لان الاسلام أجمل دين والحق هو الاسلام كما يقول.

وتابع: “اسميت الرحلة رحلة سلام لأجل أن يشاهدها الأصدقاء بأوربا لأجل أن يعرفوا أن هذا هو الاسلام وهو الحق”، مضيفا أن رحلته لله ثم للمسلمين.

وأردف :”كان هناك ثلوج ومطر في أوربا وكنت أنام في خيمة وكنت أعاني من البرد الشديد لدرجة أنه في ساعات الفجر لا أستطيع التحرك”.

وكشف :”مررت في رحلتي على مناطق كثيرة ومنها الأحواز كانت درجات الحرارة 45 وأنا أمشي وكنت أشرب حوالي 10 لتر يوميًا من المياه ومررت في جبال صعيبة في البوسنة وفي النمسا “.

وحول الخطر الذي تعرض له عندما جاء ذئب وهو في الخيمة قال” دعيت ودعيت ودار الذئب على الخيمة والحمد لله لم يحصل مكروه”.

وختم قائلاً : يوم شفت مكة شيء ممتاز”.