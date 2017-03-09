شاهد.. سائق يتراجع بسيارته بالخطأ ويصدم مطعماً

شاهد.. سائق يتراجع بسيارته بالخطأ ويصدم مطعماً

2017/03/09
الساعة 9:35 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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