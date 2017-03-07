2017-03-07 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. سيارة تطير في الهواء أثناء مطاردة شاهد.. سيارة تطير في الهواء أثناء مطاردة 2017/03/07 الساعة 8:36 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 305 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. سرقة دراجة نارية في أقل من دقيقة تيوب المواطن شاهد.. سرقة دراجة نارية في أقل من دقيقة شاهد.. سيارة تطير في الهواء أثناء مطاردة شاهد.. خطأ سائق يسبب كارثة مروعة على طريق سريع شاهد.. لص يسرق حقيبة فتاة ويلوذ بالفرار شاهد.. رجلان يقلدان السديس والشريم غرائب ليست خدعة.. رعب في زامبيا بعد العثور على شخصية خيالية من “هاري بوتر”! ابتكار سترة مذهلة لحماية رواد الفضاء من إشعاعات الفضاء السحيق القاتلة كاتبة أمريكية مصابة بالسرطان تريد زوجة لزوجها الصين تحطم رقما قياسيا من خلال روبوت مائي جديد مصري لا يشرب الماء ولم يذهب إلى طبيب منذ 58 عاماً فيسبوك تكنولوجيا ماذا ستفعل بلاك بيري بعد الخروج من سوق الهواتف الذكية؟ نجاح مذهل لـ”سناب شات” في Google Play شاهد الصور الأولى لهاتف “غلاكسي s8” أثناء تشغيله مئات الآلاف من الإيميلات للبيع على “الإنترنت المظلم” مايكروسوفت تقدم 30 ألف دولار لمن يقدر على هذا! -