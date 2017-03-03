2017-03-03 ziad الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. شرطي بلا ساقين يضبط حركة المرور شاهد.. شرطي بلا ساقين يضبط حركة المرور 2017/03/03 الساعة 1:42 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1735 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. حادث مروع لشاحنة تطير في الهواء بعد تفاديها فخا نصبته الشرطة لسائقها تيوب المواطن شاهد.. حادث مروع لشاحنة تطير في الهواء بعد تفاديها فخا نصبته الشرطة لسائقها شاهد.. شرطي بلا ساقين يضبط حركة المرور بالفيديو.. كلمة خادم الحرمين في البرلمان الإندونيسي بالفيديو.. مجلس النواب الإندونيسي يبث فيلماً تسجيلياً عن زيارة الملك فيصل بالفيديو.. استقبال حار لخادم الحرمين في مجلس النواب الإندونيسي غرائب كم ساعة يقضيها الإنسان طوال حياته في الأحلام؟ غرق 8 أقاليم روسية خلال 50 عاماً سجن رجل أفقد سيدة وعيها بطائرته بدون طيار! شاهد.. رجل يطعن نفسه حتى يتغيب عن العمل! بالصور.. كائن بحري غريب ميت على شواطئ أستراليا! فيسبوك تكنولوجيا آبل تكشف عن نسخة جديدة من هاتفها SE هذه قيمة سناب شات “الأم” الروبوتات يمكنها القتل بسبب ثغرة أمنية خطيرة! ميزة جديدة على أنستجرام تخص الإعلانات “فيسبوك” يلاحق ذوي الميول الانتحارية عبر الذكاء الاصطناعي -