شاهد.. عبدالعزيز الفوزان يرد على وجوده في الحفل المختلط.. هذا ما حدث

المواطن - الرياض

رد أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالعزيز الفوزان، على الجدل السائد بخصوص مقطع فيديو بين ظهوره في حفل مختلط أثناء تسلمه جائزة الإكليل الذهبية بإسبانيا.

وقال عبدالعزيز الفوزان، إنه “لم يتسلم الجائزة من امرأة واشترط أن يتسلمها من يد رجل، فقام منظم الحفل بتسليمه الجائزة”، مشددًا على أن الجائزة تساهم في مد الجسور بين الثقافة الإسلامية والإسبانية.

وأوضح عبدالعزيز الفوزان: “كان لا بد من استلام الجائزة التي فازت بها قناة قرطبة وهيّ أكبر جائزة في العالم”، قائلًا إنه اشترط على منظمي الحفل بأن يجلس في الصف الأول وأن تكون الطاولة في المقدمة، وذلك لعدم رؤية ” المنكرات “، وكذلك عدم تشغيل الموسيقى، ووافقوا على ذلك.

وكشف عبدالعزيز الفوزان عن أنه “تفاجأنا بوجود امرأة وهيّ إعلامية مقدمة الحفل، لكننا اشترطنا أن يُسلمنا الجائزة مدير هيئة الجائزة ووافق مشكورًا على أخذ الجائزة من الإعلامية وتسليمها لنا”.

