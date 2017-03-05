شاهد.. قوات خاصة تستخدم طريقة مبتكرة لتسلق المباني

شاهد.. قوات خاصة تستخدم طريقة مبتكرة لتسلق المباني

2017/03/05
الساعة 8:41 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1995
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