2017-03-07 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. لحظة إطلاق النيران على امرأة وطفليها داخل سيارتهم شاهد.. لحظة إطلاق النيران على امرأة وطفليها داخل سيارتهم 2017/03/07 الساعة 3:03 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1630 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. رجلان يقلدان السديس والشريم تيوب المواطن شاهد.. رجلان يقلدان السديس والشريم شاهد.. لحظة إطلاق النيران على امرأة وطفليها داخل سيارتهم بالفيديو.. نسر يصور نفسه أثناء انقضاضه على ثعلب بالفيديو.. بائعة وجبات سريعة تنقذ طفلا ًمن الموت بالإنعاش القلبي بالفيديو.. ابتكار صيني لإطفاء الحرائق الضخمة باستخدام راجمة قذائف غرائب الصين تحطم رقما قياسيا من خلال روبوت مائي جديد مصري لا يشرب الماء ولم يذهب إلى طبيب منذ 58 عاماً بالصور.. ولي عهد دبي يتناول شطائر مغطاة بذهب عيار 24 بالفيديو.. مسن في الـ 99 يفوز بسباق للجري كم ساعة يقضيها الإنسان طوال حياته في الأحلام؟ فيسبوك تكنولوجيا شاهد الصور الأولى لهاتف “غلاكسي s8” أثناء تشغيله مئات الآلاف من الإيميلات للبيع على “الإنترنت المظلم” مايكروسوفت تقدم 30 ألف دولار لمن يقدر على هذا! فيس بوك يواجه الأخبار الوهمية بهذه الميزة هذه الدولة تستحوذ على نصف عدد المستخدمين الجدد للإنترنت -