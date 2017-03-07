شاهد.. لحظة إطلاق النيران على امرأة وطفليها داخل سيارتهم

شاهد.. لحظة إطلاق النيران على امرأة وطفليها داخل سيارتهم

2017/03/07
الساعة 3:03 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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