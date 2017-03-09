شاهد.. لحظة تمزيق قانون منع الأذان داخل الكنيست

شاهد.. لحظة تمزيق قانون منع الأذان داخل الكنيست

2017/03/09
الساعة 10:01 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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