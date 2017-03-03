شاهد.. لحظة صعق شاب بالكهرباء وسقوطه من ارتفاع 30 مترا

شاهد.. لحظة صعق شاب بالكهرباء وسقوطه من ارتفاع 30 مترا

2017/03/03
الساعة 11:45 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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