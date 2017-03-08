شاهد.. لص يتحدى كاميرا المراقبة ويسرق سيارة إماراتي

شاهد.. لص يتحدى كاميرا المراقبة ويسرق سيارة إماراتي

2017/03/08
الساعة 2:30 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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