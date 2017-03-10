شاهد .. لقطات لتوافد الزوار في #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب

شاهد .. لقطات لتوافد الزوار في #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب

2017/03/10
الساعة 2:07 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن – الرياض – تصوير – فارس القحطاني

رصدت “المواطن” توافد الزوار إلى معرض الرياض الدولي للكتاب في ثاني أيامه بمركز المعارض بالعاصمة ، والذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ودشنه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الأربعاء الماضي، بحضور معالي وزير التعليم الماليزي ممثل مملكة ماليزيا (ضيف الشرف لهذا العام) الدكتور محضر بن خالد تحت شعار (الكتاب.. رؤية وتحول) مجسداً في هويته البصرية رؤية المملكة 2030، وتستمر فعالياته حتى 18 مارس الجاري.

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