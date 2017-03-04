شاهد.. لقطات من استقبال الملك سلمان في بروناي

المواطن – بروناي

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، صباح اليوم، إلى بروناي دار السلام في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مطار بروناي الدولي، السلطان حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام.



كما كان في استقباله الأمير المهتدي بالله ابن السلطان حسن البلقيه ولي العهد كبير الوزراء ووزير المالية الثاني الحاج عبدالرحمن بن الحاج إبراهيم ووزير الشؤون الخارجية الثاني ليم جوك ووزير الطاقة والصناعة الحاج محمد ياسين وعدد من المسؤولين في بروناي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي هشام بن عبدالوهاب زرعة وأعضاء السفارة السعودية في بروناي.

إثر ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين يصحبه سلطان بروناي دار السلام في موكب رسمي إلى قصر الأستانة نور الإيمان وسط ترحيب شعبي حيث اصطف طلبة المدارس للترحيب بمقدم خادم الحرمين الشريفين إلى بروناي.