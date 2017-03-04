شاهد .. لقطات من زيارة الملك سلمان لـ “بروناي”

شاهد .. لقطات من زيارة الملك سلمان لـ “بروناي”

2017/03/04
الساعة 3:18 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, زيارات ملكية
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المواطن – تصوير – بندر الجلعود

 

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