شاهد.. نجاة مصور من صاعقة رعدية شرق حائل

المواطن - شريف النشمي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصيراً يُظهر نجاة أحد المواطنين، من هواة التصوير، من صاعقة أثناء الأمطار التي هطلت على شعيب عريجاء شرق حائل قبل يومين تقريباً عند قيامه بتصوير جريان الشعيب.

وحذر المتداولون للمقطع من النزول من السيارة أثناء هطول الأمطار خشية تعرضهم لمثل هذه الصاعقة.

‏وأوضح عدد من المغردين أن مصور المقطع هو الأخ صالح الماشي، وقد سلمه الله من صاعقة أثناء تصويره لسيل شعيب عريجاء ‏شرق ⁧‫حائل.

وكان الدفاع المدني حذر من استخدام الهواتف النقالة عند هطول الأمطار، لما يصحبها عادة ظاهرة البرق والرعد، خصوصاً بالمواقع المرتفعة لقدرة هذه الأجهزة على جذب الشحنات الكهربائية، الأمر الذي قد يؤدي للإصابة أو الوفاة، نتيجة الصعق.