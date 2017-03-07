شاهد.. هذه شروط وتفاصيل جائزة المليون درهم

المواطن - الرياض

كشف الإعلامي أحمد الشقيري عن أن الوظيفة التي سبق وأعلن عنها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتصل جائزتها إلى مليون درهم، تهدف إلى بث روح الأمل والإيجابية في الشباب العربي وتسليط الضوء على المبادرات والنماذج العربية الناجحة، موضحًا أن المبادرة تبحث عن هذه النماذج لاختيار المتميزين منهم، ليتم تكريمهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاعلكم” المذاع على شاشة “العربية”، أنه يمكن للفرد أو الشركة أو المنظمة المجتمعية التقدم للمبادرة، على شرط أن يكون لهذا الفرد أو تلك المنظمة نشاط فاعل ومثمر في المجتمع.

ولفت إلى أن دوره ينحصر في الإعلان والترويج للمبادرة وحث الفاعلين في المجتمعات العربية على التقدم لها، كما أنه سيتم اختيار لجنة تُعنى بفرز مبادرات المتقدمين واختيار الفائز منهم.

وتابع الشقيري أنه سيتم اختيار خمسة نماذج من المتقدمين، وتكريم أربعة منهم، ومنح الجائزة للفائز الخامس.

