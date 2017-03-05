شاهد.. والد رضيع نجران يكشف تفاصيل صادمة: سألت عن أسباب الوفاة فقالوا “أسرار” المستشفى!!

المواطن ـ رقية الأحمد

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف والد رضيع نجران المتوفى، أنَّ الأطباء في مستشفى نجران العام، رفضوا الكشف عن أسباب وفاته، بحجّة أنّها “أسرار” خاصة بالمستشفى.

وأوضح المواطن راشد آل شيبان، في تصريح لبرنامج “يا هلا”، أنَّ “ابني كان يعاني من رشح بسيط مع ارتفاع بدرجة الحرارة، فتم نقله، في 15/5/1438هـ، بين الساعة السابعة والسابعة والنصف مساء، إلى مستشفى نجران العام، وفوجئت باتّصال بعد الثانية ليلاً، بتدهور حالته الصحيّة”.

وأضاف: “حين تواصلت مع الأطباء في المستشفى، أبلغوني بأنَّ لدى محمد قصور في عضلة القلب، وارتفاع بنسبة الحموضة في الدم، وارتفاع السكر، وكلّها أمور لم تكن ظاهرة عليه من قبل، إلا أنَّ الأطباء أكّدوا أنَّ الحالة تحت السيطرة”.

وأردف_ “استلمت ابني جثّة، صليت عليه ودفنته، وعدت بحثًا عن أسباب الوفاة، إلا أنَّ الأطباء أكّدوا أنَّهم لا يستطيعون إفادتي عن أسباب الوفاة، فهي أمور سرّية خاصة بالمستشفى”.