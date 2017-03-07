شاهد.. 3 معمرات يحتفلن بتجاوزهن الـ 100 عام

المواطن – وكالات

شهدت إحدى دور رعاية المسنين في ألمانيا واقعة غريبة حيث تصادف احتفال ثلاث من نزيلات الدار بعيد ميلادهن في يوم واحد والمفارقة الأكبر أنهن جميعاً تجاوزن المائة عام.

واحتفلت المعمرات الثلاث بمناسبة تجاوزهن المائة عام بكعكة وأغنيات وزهور فيما أطلعن الأصدقاء وأفراد عائلاتهن والجيران على أسرارهن في العيش لعمر مديد.

والمعمرات الثلاث هن لوسيل برايس (100 عام) وصوفيا سميث (101 عام) وجريس ماري بيكر (102 عام). وقمن بقطع كعكة بيضاء فيما تجمع أكثر من 50 شخصاً في مركز كراون هايتس للرعاية وإعادة التأهيل في حي بروكلين في مانهاتن بنيويورك.

وغنى الجمع للمعمرات الثلاث اللاتي كن على كراسي متحركة.