شبوة اليمنية تعلن الطوارئ بعد دخول الكوليرا مع مهاجرين غير شرعيين

المواطن ـ اليمن:
أعلنت السلطات المحلية في محافظة شبوة اليمنية، الأحد، حالة الطوارئ في المشافي الرئيسة بعاصمة المحافظة ومديرياتها، لمواجهة المخاطر المحتملة لتفشي وباء الكوليرا بين المهاجرين غير الشرعيين الآتين من منطقة القرن الأفريقي.
وأصدر وكيل أول المحافظة محمد صالح بن عديو، توجيهًا بإعلان حالة الطوارئ، بعد إصابة أكثر من 20 شخصاً بمرض الكوليرا خلال أسبوع، ووفاة عدد منهم.
وطالب ابن عديو، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، بـ”ضرورة التدخل لمساعدة المحافظة في احتواء الكارثة الوبائية، ومنع انتشار العدوى بها بين السكان”.
وأشاد بسرعة استجابة قيادة فرع الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة، وتعاونها في تخصيص مقرها الطبي في عتق مركزًا للحجر الصحي للمرضى المصابين بالوباء.