شبوة اليمنية تعلن الطوارئ بعد دخول الكوليرا مع مهاجرين غير شرعيين

المواطن ـ اليمن:

أعلنت السلطات المحلية في محافظة شبوة اليمنية، الأحد، ‏حالة الطوارئ في المشافي الرئيسة بعاصمة المحافظة ‏ومديرياتها، لمواجهة المخاطر المحتملة لتفشي وباء ‏الكوليرا بين المهاجرين غير الشرعيين الآتين من ‏منطقة القرن الأفريقي.‏

وأصدر وكيل أول المحافظة محمد صالح بن عديو، ‏توجيهًا بإعلان حالة الطوارئ، بعد إصابة أكثر ‏من 20 شخصاً بمرض الكوليرا خلال أسبوع، ووفاة ‏عدد منهم.‏

وطالب ابن عديو، وفق وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية، الصحة والسكان ومنظمة الصحة ‏العالمية، بـ”ضرورة التدخل لمساعدة المحافظة في احتواء ‏الكارثة الوبائية، ومنع انتشار العدوى بها بين السكان”.

وأشاد بسرعة استجابة قيادة فرع الهلال ‏الأحمر اليمني بالمحافظة، وتعاونها في تخصيص مقرها ‏الطبي في عتق مركزًا للحجر الصحي للمرضى ‏المصابين بالوباء.‏