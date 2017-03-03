شرطة الرياض تطيح بعشريني استولى على 16 رأس غنم تحت تهديد السلاح

شرطة الرياض تطيح بعشريني استولى على 16 رأس غنم تحت تهديد السلاح

2017/03/03
الساعة 3:33 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن ـ الرياض:

أطاحت شرطة منطقة الرياض، بشاب سعودي في العقد الثاني من العمر، هدد وافدًا واستولى على 16 رأس غنم، شرق العاصمة.

وأبرز الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، أن “بلاغًا ورد إلى مركز شرطة المنار، بتاريخ 1-6-1438هـ، من قبل أحد الوافدين، عن دخول أحد الأشخاص إليه في مقر عمله (استراحة شرق العاصمة)، وتهديده بسلاح أبيض، وسرقة 16 رأسًا من الأغنام، وارتكاب الفرار لجهة غير معلومة”.

وأوضح أنّه “عملت قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة على تحليل المعلومات المتاحة، وتتبعها، وقامت بجملة من الإجراءات البحثية، أسفرت بتوفيق من الله عن توقيف شاب سعودي في العقد الثاني من العمر، في كمين محكم، وأقر بما نسب إليه”.

وأكّد الميمان، أنّه “جرى إيقاف الجاني، بمركز الشرطة المختص، رهن التحقق من صلته بالبلاغات المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.

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