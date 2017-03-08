شرطة بلجرشي تطيح بداهس رجل الأمن والمواطنون: الاعتداء على رجال أمننا خطٌ أحمر

المواطن - عبدالعزيز الشهري - الباحة

أطاحت الأجهزة الأمنية بالهارب الذي دهس رجل الأمن في بلجرشي ظهر الأربعاء، وهو شاب عاطل عن العمل، في عقده الثالث.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد أنّه “إلحاقًا لما تم التنويه عنه بشأن حالة الدهس التي تعرض لها أحد رجال الأمن أثناء قيامه بواجباته الوظيفية نود أن نشير بأنه ولله الحمد تم القبض على الجاني”.

وأبرز طراد أنّه “اتضح أنَّ الجاني مواطن يبلغ من العمر ٢١ عامًا، عاطل عن العمل، وسوف يتخذ بحقه الإجراء النظامي”.

وفي سياق متّصل، طالب عددٌ من المواطنين في مجتمعاتهم الخاصة ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحزم مع أمثال هؤلاء العابثين، وإيقاع أقصى العقوبات عليهم، ليكونوا عبرة لمن يفكر بالمساس برجال الأمن الشرفاء، مؤكّدين أنَّ “الاعتداء على رجال الأمن، بأي طريقة، خطٌ أحمر محرّم بجميع الأوجه”.

يذكر أنّه علَّق مستشار صحيفة “المواطن” المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي، في شأن الواقعتين، أنَّ “القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 10/ 06 /1435هـ، نص على تجريم الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء أداء العمل، أو الاعتداء على مركبته، أو أجهزته الرسمية، باعتبارها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.

وبين القاضي أنّه “بشكل عام مقاومة رجل الأمن أو إعاقته بالقوة عن القيام بواجبه ومهامه، أو ممارسة أعمال وظيفته تعتبر جريمة في النظام الجزائي للشريعة الإسلامية، القائم عليه القضاء في المملكة”.

وأكّد القاضي أنَّه “يتيح النظام للقاضي حق تغليظ حجم ضرر الجريمة في الحق العام والحق الخاص، بالتعزير وبالتالي العقوبة الرادعة لأمثاله بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بجميعها مجتمعة”.