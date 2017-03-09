شرطة عسير تسدل الستار على جريمة قتل ثلاثيني وإحراق جثّته

المواطن ـ محايل عسير:

استغرقت قضية معقدة، عامًا من البحث والتحرّي، في شرطة منطقة عسير، بعد العثور على جثّة شاب، قتيل، تعرض لإطلاق نار، وإحراق جثّته داخل مركبته، في مركز قنا، بمحافظة محايل عسير.

وفكك رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة عسير، اللغز، بعد جهود مكثفة، إذ تم القبض على الجاني، رغم صعوبة القضية وتعقيداتها.

وأبرز المتحدث الرسمي لشرطة عسير الرائد زيد بن محمد القحطاني، أنَّ بلاغًا ورد إلى مخفر شرطة قنا، بوجود شخص متوفي، مشيرًا إلى أنّه “فور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفقة المختصين، وتبين وجود شخص في العقد الثالث من العمر قد فارق الحياة إثر تعرضه لإطلاق نار وإحراق جثته داخل مركبته”.

وأضاف، “بفضل من الله تم القبض على المتهم، في العقد الثاني من العمر، وأخذت إجراءات الاستدلال الأولية”، مبيّنًا أنّه “ما زال التحقيق مستمرًا”.