شرف الدين يهاجم التويجري بسبب “عربجة”.. شاهد ماذا قال؟

المواطن - الرياض

قال عضو شرف نادي الاتحاد، عبدالله شرف الدين، إن الاتحاد لا يقبل من قريب أو بعيد كلمة “عربجة” التي قالها الإعلامي الرياضي عادل التويجري في وقت سابق.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “أكشن يا دوري”، المذاع على شاشة “إم بي سي أكشن”، “كلمة عربجة لا نقبلها على الجمهور الاتحادي، وأتمنى من عادل التويجري سحبها، لأنها لا تليق بجمهور العميد أو بأي جمهور بالمملكة في الكرة السعودية، ولا نقبل التصرفات التي قام بها جمهورنا عقب الهدف الأول ولكن في الوقت نفسه هل يتم وصف جمهورنا بكلمة عربجة”.

وأردف شرف الدين: “نبارك لفريق الهلال الفوز بالكلاسيكو وحصد الثلاث نقاط ومواصلة صدارة ترتيب دوري جميل، والكرة التي أتى منها الهدف الأول كان لا بد فيها من إخراج الكرة من قبل كارلوس إدواردو لتعرض اللاعب لإصابة بعد التداخل مع الحارس، والكرة رياضة وأخلاق في النهاية، فكان من الممكن للاعب أن يبتلع لسانه أو غيرها ماذا كنا سنفعل وقتها.. ولا أريد تشويه صورة نادي الهلال”.

وأطلق التوجري تصريحه في برنامج “أكشن يا دوري”، عقب مباراة الكلاسيكو والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ 20 من دوري جميل للمحترفين.