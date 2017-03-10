شركات الوساطة في سوق الأسهم السعودية تخسر 46% من عملائها في عام واحد

المواطن ـ الرياض:

سجّلت التمويلات المقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) في سوق الأسهم السعودية، تراجعًا بنسبة 46‎%، خلال العام الماضي، إذ بلغت 11.8 مليار ريال بنهاية 2016، فيما كانت 21.7 مليار ريال في نهاية عام 2015.

وأكّد خبراء اقتصاديّون، أنَّه يعود هذا التراجع اللافت إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية نهاية عام 2015، الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100‎‎% من قيمة المحفظة المالية، بعدما كان بعضها يقدم تمويلاً يصل إلى 200 و300‎% من قيمة المحافظ المالية للعملاء”.

يذكر أنّه تنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى “تمويلات مباشرة” للعميل، إضافة إلى تمويلات أخرى غير مباشرة، المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.

وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 28‎% من الإجمالي بنهاية 2016، بنحو 3.3 مليار ريال، فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث، نسبة 72‎% من الإجمالي، بقيمة 8.5 مليار ريال.

وتراجع عدد العملاء الحاصلين على التمويل عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق، بنسبة 33‎% خلال العام الماضي، حيث بلغ عددهم 2021 عميلاً بنهاية 2016، فيما كان عددهم 3002 عميل في نهاية عام 2015.