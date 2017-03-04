صالح النعيمة يُحفّز الهلاليين!

المواطن ـ محمد سلام

أكد نجم نادي الهلال السابق والمنتخب السعودي، صالح النعيمة، أن موعد حصاد الموسم الحالي اقترب للفريق الهلالي، مطالبًا الجماهير الهلالية بالحضور القوي خلال مباراة الغد الهامة أمام نادي الاتحاد في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.

وأعرب النعيمة عن ثقته في لاعبي الهلال من أجل تجاوز مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد، وقال: “اقترب موعد الحصاد للجماهير حضوركم ودعمكم واجب للوصول للقمة.. للاعبين نثق بكم فواصلوا بكل عزم وهمة”.

هذا ويلعب الهلال مع الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وهو في صدارة ترتيب دوري جميل للمحترفين برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد ثالثًا برصيد 41 نقطة.