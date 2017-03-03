صحف إندونيسية: دور رائد للملك سلمان في خدمة قضايا العالم الإسلامي والدفاع عنها

المواطن – واس

أبرزت الصحف ووسائل الإعلام في جمهورية إندونيسيا الاهتمام الكبير بالزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، لجمهورية إندونيسيا والاحتفاء الحكومي والشعبي الكبير بها.

وقالت الصحف ووسائل الإعلام في نشراتها اليوم: إن المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة لها مكانة مهمة في قلوب المسلمين في العالم الإسلامي، وهذه الزيارة بين الأشقاء ستزيد دول العالم الإسلامي قوة وتكاتف.

كما أكدت الدور الرائد لخادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا العالم الإسلامي والدفاع عنها.

فقد قالت صحيفة “ريبوبليكا” في عددها اليوم: لقد اصطف أكثر من 60 ألف طالب يحملون أعلام المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا، يرحبون بخادم الحرمين الشريفين لدى وصولة إندونيسيا وهذا يدل على المكانة والتقدير الذي يُكنّه الشعب الإندونيسي للمملكة وقيادتها.

أما صحيفة “ديك كوم” فأبرزت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقّعت بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة الإندونيسية ورفعت من مستوى التعاون في المجالات كافة، وهو ما يعكس المكانة التي تتطلع لها حكومة وشعب البلدين الشقيقين.

فيما قالت صحيفة “ديتيك كوم” إن الملفات التي ناقشتها قيادتا البلدين، خلال اجتماعهما يوم أمس، أكدت اتفاقهما على الكثير من نقاط البحث وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب الأمني ومكافحة الإرهاب.

وتطرقت صحيفة “ريبوبليكا” الإندونيسية إلى منح فخامة الرئيس الإندونيسي، أعلى أوسمة إندونيسيا (نجمة الجمهورية الإندونيسية) لخادم الحرمين الشريفين وهو ما يبرز المكانة الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وتقديراً لجهوده العظيمة في مختلف المجالات.