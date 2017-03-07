ضبط مواطن ارتكب 19 سرقة في الطائف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر متهم بارتكاب أكثر من 19 حالة و تم إحالته لجهة الاختصاص ، وذلك بعد ورود عدد من البلاغات والتي تضمنت سرقة من داخل المحلات التجارية، وأيضًا عددًا من المنازل .

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، إن شرطة محافظة الطائف تلقت عددًا من البلاغات في الفترة الماضية تتضمن سرقة من داخل محال تجارية ومنازل.

وأضاف: تم تشكيل فريق عمل من شعبة التحريات والبحث الجنائي لكشف ملابسات تلك السرقات وضبط مرتكبيها حيث أسفرت نتائجه من ضبط مواطن يبلغ من العمر ٣٨عامًا متهم بارتكاب أكثر من تسع عشرة حالة، وقد تم التحفظ عليه لمعرفة مدى ارتكابه لقضايا أخرى مشابهة لأسلوبه الإجرامي تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص”.