ضبط 5 وافدين متهمين بإيواء 11 عاملة هاربة في الرياض

المواطن – الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط 5 وافدين فلبينيين متهمين بإيواء عاملات مخالفات لنظام الإقامة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين بإيواء عاملات المنازل الهاربات وتشغيلهن , فقد سبق أان وردت عدة بلاغات تغيب في عدد من مراكز شرط المنطقة.

وأضاف: إثر ذلك قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بتحليل المعلومات واتخاذ جملة من الإجراءات أكدت صلة خمسة وافدين من الجنسية الفلبينية بتلك البلاغات و أسفرت الجهود بفضل الله عن ضبطهم جميعاً وضبط إحدى عشرة عاملة منزلية جميعهن مخالفات لنظام الإقامة والعمل قاموا بإيوائهن في منزل بحي الشميسي وسط العاصمة الرياض , وأقروا بمساعدتهن على الهرب من منازل كفلائهن ومن ثم تشغيلهن بنظام الساعات بطريقة غير نظامية.

وتابع أنه جرى إيقافهم جميعاً و إيداع العاملات مركز رعاية شؤون الخادمات التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإشعار فرع هيئة التحقيق بالمنطقة لتطبيق نظامي مكافحة الاتجار بالبشر والإقامة بحقهم جميعاً.