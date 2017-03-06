ضبط 5 وافدين متهمين بإيواء 11 عاملة هاربة في الرياض

ضبط 5 وافدين متهمين بإيواء 11 عاملة هاربة في الرياض

2017/03/06
الساعة 10:57 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط 5 وافدين فلبينيين متهمين بإيواء عاملات مخالفات لنظام الإقامة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين بإيواء عاملات المنازل الهاربات وتشغيلهن , فقد سبق أان وردت عدة بلاغات تغيب في عدد من مراكز شرط المنطقة.

وأضاف: إثر ذلك قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بتحليل المعلومات واتخاذ جملة من الإجراءات أكدت صلة خمسة وافدين من الجنسية الفلبينية بتلك البلاغات و أسفرت الجهود بفضل الله عن ضبطهم جميعاً وضبط إحدى عشرة عاملة منزلية جميعهن مخالفات لنظام الإقامة والعمل قاموا بإيوائهن في منزل بحي الشميسي وسط العاصمة الرياض , وأقروا بمساعدتهن على الهرب من منازل كفلائهن ومن ثم تشغيلهن بنظام الساعات بطريقة غير نظامية.

وتابع أنه جرى إيقافهم جميعاً و إيداع العاملات مركز رعاية شؤون الخادمات التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإشعار فرع هيئة التحقيق بالمنطقة لتطبيق نظامي مكافحة الاتجار بالبشر والإقامة بحقهم جميعاً.

 

 

 

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