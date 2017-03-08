“طاقات” تمكن المنشآت من إيجاد فرص وظيفية للمواطنين قبل طلب الاستقدام

“طاقات” تمكن المنشآت من إيجاد فرص وظيفية للمواطنين قبل طلب الاستقدام

2017/03/08
الساعة 11:40 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – الرياض
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن إلزام منشآت القطاع الخاص بعرض جميع الإعلانات الوظيفية على البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، يأتي تطبيقاً لمبدأ كون الفرص الوظيفية متاحة للسعوديين والسعوديات أولاً.
وأشارت الوزارة إلى أنها راعت مستجدات سوق العمل وبدأت في تعديل مسار طلبات الاستقدام من الخارج، ليتمكن السعوديون والسعوديات من الاطلاع على الفرص الوظيفية التي تطرحها المنشآت.
وبينت الوزارة أن خيار طلب الاستقدام متاح لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الكبيرة والعملاقة في المهن التي لا يتقدم عليها سعوديون أو سعوديات.
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