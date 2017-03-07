طباخ وطالب وعاطلان.. يمنيون خططوا للإرهاب بالتزامن مع زيارة الملك لماليزيا

المواطن - وكالات

أعلنت الشرطة الماليزية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة تخص متطرفين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز إلى ماليزيا، ضمن جولته الآسيوية التي تستمر شهرًا.

وأوضح رئيس الشرطة الماليزية خالد أبو بكر، في مشاركته بندوة حول محاربة المخدرات، اليوم الثلاثاء، أن 4 من المتطرفين مواطنون يمنيون، أما الآخرون، فهم ماليزيان ومواطن إندونيسي، مضيفًا أن الماليزيين والإندونيسي كانوا على صلة بتنظيم “داعش” الإرهابي، فيما يعتقد أن اليمنيين كانوا “من مجموعة متمردة” في وطنهم.

ولفت إلى أنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم السبعة خلال عمليات نفذتها هيئة محاربة الإرهاب التابعة للشرطة الماليزية في الفترة من 21-26 فبراير الماضي.

وكشف أبو بكر عن أن اعتقال اليمنيين تم في 26 فبراير في مدينتي سيردانغ وسايبر جايا، حيث كان أحدهم يعمل كطباخ في مطعم يمني، فيما كان آخر يدرس في جامعة خاصة، وبقي الآخران عاطلين عن العمل.

ولفت إلى أن وظيفة الطباخ وصفة الطالب، كانتا ستارًا عمل اليمنيان تحته ضمن مجموعة إجرامية على تزوير جوازات سفر. وحسب رئيس الشرطة، كانت تلك المجموعة متورطة في الاتجار بالمخدرات أيضًا.