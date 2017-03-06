طردها وتعدى عليها.. “المحكمة” تأمر بخلع السعودية رنا القصيبي من حسين فهمي

المواطن - الرياض

أمرت محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر المصرية، اليوم الإثنين، بخلع سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي من زوجها الفنان حسين فهمي.

وأوضحت المحكمة أن رنا القصيبي تنازلت عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل تطليقها من الفنان طلقة بائنة للخلع، وأنها رفضت كافة محاولات الصلح التي عرضتها المحكمة.

كما بين تقرير الحكمين الذي تسلمته المحكمة بتطليق القصيبي طلقة بائنة للخلع مقابل ردها لليرة ذهب قيمة مقدم الصداق وتنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية.

وفي وقت سابق قالت رنا القصيبي، إنها تزوجت من الفنان حسين فهمي بموجب عقد شرعي وبعد مرور وقت قصير من زواجها بدأت تعاني من سوء معاملته لها، إضافة لكونه دائم الاعتداء عليها بالقول والهمز واللمز بل ووجه تعليماته إلى أحد الخدم بالتضييق عليها وتخويفها من أشياء غير موجودة، وهو الأمر الذي أصابها بأضرار نفسية بالغة السوء وأثرت سلبًا على صحتها ومعنوياتها حتى ضاقت بالحياة معه.

وأضافت رنا القصيبي، أنه امتنع عن الإنفاق عليها منذ اللحظات الأولى عقب عقد القران معتمدًا على حالتها المادية الميسورة فهي من عائلة سعودية عريقة وثرية ودافعت عن اختياره لها أمام أسرتها، ومع ذلك تمادى في سوء معاملته لها حتى انتهى الأمر بطرده لها من منزل الزوجية في 30 مارس 2016 وهو فعل لا يليق بها.