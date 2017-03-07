طريقة سهلة للحصول على تأشيرة وإقامة دائمة في اليابان

المواطن – وكالات

يبدو أن اليابان ستتحول بقوة إلى دولة جذب للمهاجرين إلا أنها تتطلب أن يكون القادمون إليها من العمالة الماهرة في تخصصاتها المختلفة.

وأعلنت وزارة العدل اليابانية، قواعد جديدة بشأن الإقامة الدائمة هذا الأسبوع، على أمل جذب، والحفاظ على المزيد من العمال من ذوي المهارات الفائقة من الخارج، لتسرق بذلك أضواء حلم الهجرة من كندا.

وسوف تسهل الإجراءات الجديدة على بعض المتقدمين عملية الحصول على الإقامة الدائمة بعد قضاء عام واحد فقط في اليابان، فيما كان النظام القديم يسمح لجميع المهاجرين بالحصول على الإقامة الدائمة بعد قضائهم 10 أعوام داخل الدولة.

وكانت وزارة العدل اليابانية قد قدمت في عام 2012، نظاما يعتمد على جمع النقاط، ويهدف لتقليص فترة انتظار المتقدمين من ذوي المهارات العالية في 4 فئات هي: الأنشطة الأكاديمية البحثية المتقدمة، والأنشطة المتخصصة والتقنية المتقدمة، وأنشطة إدارة الأعمال المتقدمة.

وكان المتقدمون في هذه الفئات، الذين سجلوا نقاطا كافية تتفق وخطة النظام، مؤهلين للحصول على تأشيرة الإقامة بعد 5 سنوات فقط.

إلا أن أحدث التغييرات التي اعتمدتها وزارة العدل مؤخراً ستعتمد على تقليص هذه الفترة إلى 3 سنوات فقط لأولئك الذين يسجلون أكثر من 70 نقطة، وسنة واحدة فقط لأولئك الذين يسجلون أكثر من 80 نقطة.

كما أضافت الوزارة أيضاً وسائل أخرى لكسب هذه النقاط، مثل منح الاستثمار في الشركات اليابانية، ودرجات من المؤسسات الكبيرة التي يعمل بها المتقدمون لطلب الإقامة.

والمعروف أن جميع الأجانب، بما فيهم المقيمين الأجانب يتم أخذ بصماتهم وتصويرهم عند دخول اليابان كإجراء يهدف إلى منع الإرهاب ويستثنى من هذا الإجراء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 وقليل من المجموعات الخاصة مثل الدبلوماسيين وكبار الزوّار.

وهناك أكثر من عشرين نوع حالة إقامة، بما في ذلك “زائر مؤقت” للسياح، ومجموعة من حالات الإقامة للطلاب والعاملين وأقارب المواطنين اليابانيين والمقيمين باليابان.

ويحتاج الأجانب، الذين يرغبون في العمل في اليابان، إلى الحصول على تأشيرة عمل من السفارة أو القنصلية اليابانية خارج اليابان لدخول اليابان في حالة الإقامة التي تسمح بالعمل.

وهناك الكثير من أنواع أحوال الإقامة تلك، كل منها يسمح لحاملها بالعمل في المجال المهني المحدد فقط. على سبيل المثال، الصحافة، الفنون، البحوث، التعليم، الهندسة، الترفية، إدارة الأعمال والخدمات الدولية، إلخ.

إذا قمت بتغيير الوظيفة خلال إقامتك باليابان إلى مجال مهني مختلف (على سبيل المثال من التعليم إلى الهندسة)، ستحتاج إلى تغيير حالة الإقامة الخاصة بك.