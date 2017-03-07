“طريق الموت”.. طالبة تعبّر عن رحيل والدتها برسم “مؤثر” بالعرضيات

المواطن - سعيد القرني - العرضيات

تناقل العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي “تويتر” بمحافظة العرضيات رسمًا حزينًا للطالبة سميرة شراحيلي، عبرت خلالها عن رحيل والدتها التي ذهبت ضحية حادث مروري على طريق العرضيات بنمرة الطالبة سميرة التي تدرس بالصف الثالث متوسط.

وبينت الصورة مدى حزن الطالبة وتأثرها بالحادث برسم هذه اللوحة، حيث تناقل الصورة الكثير من المواطنين داخل المحافظة وخارجها. الجدير بالذكر أن طريق العرضيات “الموت ” قد حصد الكثير من أرواح المواطنين في ظل عدم ازدواج الطريق أو صيانته وما زالت المعاناة مستمرة من ذلك الطريق.