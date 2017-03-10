طلب الزواج من الأبنة فرفضوا. فسرق منهم 10 هواتف و16 ساعة ومجوهرات!

المواطن - وكالات

تنظر المحكمة الجنائية في دبي، قضية رجل أمن سطا على منزل عائلة بعد أن رفضت طلبه الزواج من ابنتها.

وسرق الضابط وآخرين معه، من المنزل 10 هواتف ذكية، وآي باد وكامرتين و16 ساعة وتلفزيون ومجوهرات بعد اقتحام منزل في منطقة البرشاء.

ولكن الثلاثة نفوا اتهامات السرقة وإتلاف الممتلكات عندما مثلوا أمام المحكمة.

وصرحت الإماراتية البالغة من العمر33 عاما بأنها غادرت المنزل رفقة عائلتها في 7 من سبتمبر وعادوا بعد أسبوع ليجدوا المنزل في حالة فوضى، فأتصلوا بالشرطة، والتي أخبرتهم أن اللصوص تسللوا إلى المنزل من خلال نافذة غرفة المعيشة.

وقالت إنهم اشتبهوا في السائق في البداية. وقد تمكنت الشرطة من تعقب هاتف زوج المرأة بعد أن زودتهم بالرقم التسلسلي ليعثروا عليه في حوزة الشرطي الذي قال في البداية أنه وجده في الصحراء قبل أن يدعي أنه اشتراه من شرطي آخر.